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В столице прошла презентация альбома <Чернобыль>

19 апреля 2006 12:00
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Это первое иллюстрированное издание, которое разносторонне раскрывает историю этой трагедии на протяжении двадцати лет.Его авторы - Денис Романюк, Игорь Бышнев и Анатолий Клищук - не раз бывали в чернобыльской зоне. Поэтому фотоальбом в своём роде уникален. Цветные и черно-белые снимки отражают не только события, но и передают настроение и ощущения людей, переживших эту беду. Три тысячи экземпляров - таков тираж нового издания. Уже скоро альбом появится в продаже в книжных магазинах столицы.
# общество

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