В столице прошла презентация альбома <Чернобыль>

Это первое иллюстрированное издание, которое разносторонне раскрывает историю этой трагедии на протяжении двадцати лет.Его авторы - Денис Романюк, Игорь Бышнев и Анатолий Клищук - не раз бывали в чернобыльской зоне. Поэтому фотоальбом в своём роде уникален. Цветные и черно-белые снимки отражают не только события, но и передают настроение и ощущения людей, переживших эту беду. Три тысячи экземпляров - таков тираж нового издания. Уже скоро альбом появится в продаже в книжных магазинах столицы.