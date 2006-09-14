В столице проходит Второй городской педагогический семинар

150 креативных учителей школ и детских садов ищут своих единомышленников. Второй городской педагогический семинар проводят по западному аналогу - в виде интерактивной игры. Учителя разбиваются на группы и в течении нескольких часов создают проблему и ищут пути её решения.



Семинар проходит в рамках ежегодного конкурса образовательных проектов на получение грантов Мингорисполкома. В декабре специальная комиссия выберет 100 лучших работ. На реализацию своего проекта команды получат грант в 40 базовых величин. А уже со следующего года их включат в образовательный процесс.