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В столице проходит Второй городской педагогический семинар

14 сентября 2006 11:32
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150 креативных учителей школ и детских садов ищут своих единомышленников. Второй городской педагогический семинар проводят по западному аналогу - в виде интерактивной игры. Учителя разбиваются на группы и в течении нескольких часов  создают проблему и ищут пути её решения.
 
Семинар проходит в рамках ежегодного конкурса образовательных проектов на получение грантов Мингорисполкома. В декабре специальная комиссия выберет 100 лучших работ. На реализацию своего проекта команды получат грант в 40 базовых величин. А уже со следующего года их включат в образовательный процесс.
# общество

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