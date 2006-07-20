В столице появится новый микрорайон

Городские архитекторы представили на рассмотрение руководства Мингорисполкома проект реконструкции территории в районе улиц Пономаренко - Бельского - Гурского. По замыслу проектировщиков, на месте частного сектора появятся высотки для пяти тысяч новых жильцов, двух детских садика и школа. Реконструируемая территория во Фрунзенском районе занимает площадь около 30 гектаров. Почти половина - это промышленные предприятия. Здесь будет построена автотрасса, которая разделит промышленную зону и жилые кварталы. А по улице Пономаренко в будущем пустят скоростной трамвай. Руководство Минского горисполкома одобрило планы архитекторов. А это означает, что буквально в следующем месяце в районе улиц Пономаренко - Бельского и Гурского начнется реконструкция.