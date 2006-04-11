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В столице открывается новый сезон "видеоохоты" на нарушителей дорожного порядка

11 апреля 2006 08:07
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На центральных проспектах установят около сорока ультрасовременных камер наблюдения. Они будут фиксировать превышение скорости и номер машины нарушителя, а квитаницю о штрафе будут присылать на дом.Изображение автомобиля-нарушителя будет передаваться на ноутбук в патрульной машине. Даже если водителя не удалось остановить сразу, по регистрационному номеру можно будет легко определить его домашний адрес. Новая техника, считают гоасавоинпекторы, поможет стабилизировать ситуацию на дорогах.
# общество

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