В столице открывается новый сезон "видеоохоты" на нарушителей дорожного порядка

На центральных проспектах установят около сорока ультрасовременных камер наблюдения. Они будут фиксировать превышение скорости и номер машины нарушителя, а квитаницю о штрафе будут присылать на дом.Изображение автомобиля-нарушителя будет передаваться на ноутбук в патрульной машине. Даже если водителя не удалось остановить сразу, по регистрационному номеру можно будет легко определить его домашний адрес. Новая техника, считают гоасавоинпекторы, поможет стабилизировать ситуацию на дорогах.