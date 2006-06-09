В столице откроется центр для <трудных> детей и подростков

Он станет альтернативой колониям, которые находятся в Могилеве и Петрикове. Открыть такое учреждение решено не случайно: в Минске на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних - более 4 тысяч подростков. От места лишения свободы центр будет отличаться, прежде всего, методами работы с несовершеннолетними правонарушителями. Подросток будет вправе сам выбрать наказание за свой проступок, будь то обязательные дополнительные уроки, помощь по ремонту школы, участие в общественной жизни района. Пребывание в центре станет круглосуточным.