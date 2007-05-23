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В столице орудуют "зеленые" вандалы

23 мая 2007 13:35
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В Минске участились хищения зеленых насаждений. С 1 апреля в столице повреждено и похищено почти 240 хвойных деревьев, полторы сотни кустарников и боле 3 тысяч цветов. Больше всех страдают туи, казацкий можжевельник, магонии, бегонии и тюльпаны. Вандалы портят также урны, вазы и скамейки. В Минскзеленстрое напоминают, что если сумма испорченного или похищенного имущества не превышает десяти базовых величин, то речь идет о мелком хищении. За это предусмотрен штраф, размер которого может достигать 930 тысяч рублей, или административный арест. Если же сумма похищенного имущества превышает 10 базовых величин, то нарушители уже попадают под уголовную ответственность. Вор может угодить в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества. В Беларуси уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет.
# общество

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