В "Столице" определили лучших киберспортсменов страны

Крупнейший торговый центр Минска на выходных представлял из себя арену виртуальных сражений.

В результате стали известны имена 8 игроков, которые уже в октябре отправятся на финал всемирных компьютерных игр. Ребятам предстоит сразиться с геймерами более 70 стран в "Контрстрайк", "Старкрафт", "Уоркрафт" и "Фифа". Награда за победу в компьютерной игре ждет достойная - 60 тысяч долларов за призовое место.

Денис мог стать чемпионом в Большом футболе. Когда отец - футбольный тренер, а старший брат - успешный игрок, родственникам нужно соответствовать. Однако очередная травма раз и навсегда перечеркнула спортивную карьеру. Но Денис в свои 18 все-таки стал чемпионом Беларуси по футболу. Правда виртуальному. Теперь ему предстоит отправиться на всемирный чемпионат по киберспорту. В своей победе не сомневается. Родители признаются - раньше увлечение компьютерным спортом не одобряли. Зато теперь к виртуальному футболу относятся почти как к настоящему.

Организаторы белорусского тура всемирных компьютерных игр тоже надеются на победу наших. Пока самое большое достижение белорусов - топ-16. Виртуальные сражения 26 августа продолжались в торговом центре "Столица" целый день. В результате жесткого отбора определились 8 финалистов, которые отправятся в октябре в Сиэтл на финал международных соревнований по киберспорту. Для подготовки наших киберспортсменов разработана целая система отбора и обучения.