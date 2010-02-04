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В столице объявлен конкурс «Лучший предприниматель Минска»

04 февраля 2010 10:00
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Он проводится уже в 13 раз.

В этом году самых «деловых людей» будут выбирать в 16 номинациях, в том числе в сферах строительства, туризма, общепита и медицины.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица с долей государственной собственности не более 50% и индивидуальные предприниматели. Заявки нужно предоставлять в администрации районов до 20 февраля.

Ольга Леошко, секретарь организационного комитета конкурса «Лепшы прадпрымальнiк года горада Мiнска»:
Это позволяет говорить о том, что у нас есть открытый честный бизнес — предприятия показывают хорошие результаты, создают условия для своих работников. Звание лучшего из лучших — это престижно и достойно.

# общество

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