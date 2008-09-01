В столице названы имена победителей ежегодного конкурса "Минский мастер"

Как отметили сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме, в профессиональном состязании этого года участвовали более 13 тысяч городских тружеников. Среди них — врачи, педагоги, повара, инженеры, сотрудники ЖКХ и многие другие. Конкурсы на знание теории и искусное владение практикой выявили 800 финалистов. Но почетное звание Минского мастера получат только несколько десятков человек. Торжественное чествование победителей пройдет в Минске 12 сентября, накануне Дня города.