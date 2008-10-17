Прямой эфир

В столице наградят победителей второго республиканского конкурса, посвященного 65-летию со дня уничтожения Минского гетто

17 октября 2008 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тема войны волнует современную молодежь. Это подтверждают 919 работ, присланных на конкурс из всех регионов Беларуси. В основном это методические материалы, научные исследования, мультимедийные фильмы, рисунки и рассказы школьников, студентов и преподавателей. А накануне в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка "Война. Холокост." В основе экспозиции — фотодокументы — свидетельства преступлений фашистских оккупантов против еврейского населения Беларуси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 октября 2008 16:49

Комитет госконтроля проверяет состояние дел с уборкой урожая

16 октября 2008 16:48

Нарушений порядка во время футбольного матча Беларусь-Англия допущено не было

16 октября 2008 13:52

Автопробег техники МАЗ стартовал с территории завода