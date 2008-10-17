В столице наградят победителей второго республиканского конкурса, посвященного 65-летию со дня уничтожения Минского гетто

Тема войны волнует современную молодежь. Это подтверждают 919 работ, присланных на конкурс из всех регионов Беларуси. В основном это методические материалы, научные исследования, мультимедийные фильмы, рисунки и рассказы школьников, студентов и преподавателей. А накануне в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка "Война. Холокост." В основе экспозиции — фотодокументы — свидетельства преступлений фашистских оккупантов против еврейского населения Беларуси.