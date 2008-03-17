В столице начато строительство велосипедной трассы

Спортивный объект пройдет вдоль реки Свислочь через три района столицы - Партизанский, Первомайский и Ленинский.На первом участке в районе улицы Аранской - уже начали демонтировать покрытие.



Сдать в эксплуатацию 27-километровую велотрассу намечено до конца года. Строителям предстоит очистить участки в заболоченных местах, а также сохранить занесенные в Красную книгу мхи и лишайники, переместив их в другое место.



Со временем велотрасса "обрастет" площадками для отдыха с пунктами проката велосипедов, точками общепита, мастерскими по ремонту спортоборудования. Вся велодорожка будет освещена, что даст возможность использовать ее практически круглые сутки.