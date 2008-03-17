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В столице начато строительство велосипедной трассы

17 марта 2008 11:47
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Спортивный объект пройдет вдоль реки Свислочь через три района столицы - Партизанский, Первомайский и Ленинский.На первом участке в районе улицы Аранской - уже начали демонтировать покрытие.

Сдать в эксплуатацию 27-километровую велотрассу намечено до конца года. Строителям предстоит очистить участки в заболоченных местах, а также сохранить занесенные в Красную книгу мхи и лишайники, переместив их в другое место.

Со временем велотрасса "обрастет" площадками для отдыха с пунктами проката велосипедов, точками общепита, мастерскими по ремонту спортоборудования. Вся велодорожка будет освещена, что даст возможность использовать ее практически круглые сутки.
# общество

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