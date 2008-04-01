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В столице начался месячник по наведению порядка

01 апреля 2008 17:14
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Все коммунальные службы вооружились техникой. У коммунальщиков - руки, у дорожников - колеса. Подметальные "Бородвеи" накручивают чистый километраж. Убирают песок, который остался после зимы.

Своеобразный десант по наведению порядка и в пригородных лесах. Груды мусора здесь вырастают каждую весну, особенно если зеленая зона расположена близко к жилым районам. Начали наводить порядок и на городских пляжах.

Мыльный вторник и у автомобилистов. Столичная госавтоинспекция начала операцию "Чистый город". Грязнуль будут штрафовать. Это, считают сотрудники ГАИ, еще один шаг к тому, чтобы минская весна пахла не пылью, а цветами.
# общество

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