В столице начала работу горячая линия "Нет наркотикам"

Теперь каждый может обратиться по телефону 200-78-19 и анонимно оставить информацию, по которой будет проводиться оперативная проверка лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков. О результатах можно судить уже сегодня. Всего только за трое суток в Советском районе столицы было задержано 13 человек причастных к незаконному обороту наркотиков. Вина четверых уже доказана. К слову, только в 2008 году сотрудники органов внутренних дел изъяли из незаконного оборота около 600 кг наркотических и 130 кг психотропных веществ.