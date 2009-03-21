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В столице начала работу горячая линия "Нет наркотикам"

21 марта 2009 17:33
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Теперь каждый может обратиться по телефону 200-78-19 и анонимно оставить информацию, по которой будет проводиться оперативная проверка лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков. О результатах можно судить уже сегодня. Всего только за трое суток в Советском районе столицы было задержано 13 человек причастных к незаконному обороту наркотиков. Вина четверых уже доказана. К слову, только в 2008 году сотрудники органов внутренних дел изъяли из незаконного оборота около 600 кг наркотических и 130 кг психотропных веществ.
# общество

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