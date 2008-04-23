В столице на улице Тимирязева завершается строительство первой части нового транспортного кольца

6 полос движения и путепровод избавят самую загрязненную улицу города от выхлопных газов и пробок. Потоки транспорта из центра плюс постоянные пробки – в итоге главное направление на Ждановичи – самое загазованное. 4000 машин в час. Металлический мост станет спасением для минских водителей.



Сейчас специалисты проводят провода с напряжением. Уже через месяц здесь будут ходить троллейбусные маршруты.



На долю автотранспорта по-прежнему приходится 85% загрязнения атмосферы в столице. Более 140 тысяч - личные авто. Несмотря на названные факты, понятие "загрязненный Минск" – весьма условно. Уровень выброса вредных веществ в городе на протяжении 7 лет остается одинаковым. Причем в 7 раз ниже, чем в Москве. Потому специалисты не бьют тревогу, а только поддерживают положительную тенденцию.