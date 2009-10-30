В столице Кубы появился гигантский скульптурный портрет кубинского народного героя Камило Сьенфуэгоса

40-метровая композиция разместилась на фасаде одного из правительственных зданий рядом с портретом Эрнесто Че Гевары, который установили еще 16 лет назад.Появление нового монумента приурочено к 50 годовщине со дня пропажи Камило Сьенфуэгоса. По официальной версии, один из самых любимых национальных героев погиб 28 октября 1959 во время авиакатастрофы. Однако до сих пор ни останки кубинского революционера, ни обломки самолёта так и не найдены.