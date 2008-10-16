В столице финальный этап акции "Минск — территория трезвости

На протяжении десяти дней сотрудники милиции и заинтересованных ведомств призывали граждан проявить сознательность и отказаться от алкоголя. А сегодня правоохранители проведут рейды по злачным местам. Не останутся без внимания и неблагополучные квартиры, которые уже получили славу скандальных. Не будет пощады и тем, кто сядет за руль в нетрезвом виде — в городе будут активно работать передвижные наркологические пункты.



И сегодня по улицам Минска будет курсировать трамвай трезвости. Он отправится от столичной диспетчерской станции "Озеро" в Серебрянку около полудня. Трамвай будет сопровождать патруль ГАИ и призывать граждан отказаться от употребления алкоголя. И сегодня же после обеда в торговой сети Минска будет запрещена реализация спиртного. Такая инициатива принадлежит милиции и поддержана Мингорисполкомом.