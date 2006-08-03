Прямой эфир

В столице чествовали лучших железнодорожников Беларуси

03 августа 2006 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
3 августа в Минске накануне 135-летия белорусской стальной магистрали награждали лучших машинистов, проводников, ремонтников - одним словом всех тех, чья работа так или иначе связана с железной дорогой."Нет таких наград, которые смогли бы поощрить труд этих людей", - так отозвался начальник Белорусской железной дороги Владимир Жерело о своих сотрудниках. На церемонию приехали 112 человек из всех регионов Беларуси. Торжественная церемония награждения ветеранов белорусской железной дороги прошла во Дворце Железнодорожников.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 августа 2006 14:39

Пасечники со всей Беларуси соберутся в Минске

03 августа 2006 14:39

В Беларуси создается единая дежурно-диспетчерская служба "01"

03 августа 2006 11:46

В уборочную кампанию активно включились сотрудники ЧС Минска и Минской области