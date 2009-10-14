В Стокгольме кроликов перерабатывают на биотопливо

Диких кроликов, которые заполонили Стокгольм, уничтожают, чтобы затем переработать на биотопливо. Нанятые властями охотники отстреливают зверьков тысячами, замораживают их трупики, а затем используют как топливо для обогрева домов.

Кролики, многие из которых жили в домах, но затем были брошены хозяевами, буквально заполонили шведскую столицу и губят городские парки. В этом году власти уничтожили три тысячи кроликов, в минувшем - шесть тысяч, рассказал охотник Томми Тувунгер, занимающийся отстрелом.

По его словам, трупы животных часто используются в качестве топлива. «Подрядчик берет не только кроликов, но и кошек, оленей, лошадей и коров», - поясняет он. Руководство отопительного предприятия, куда, по сообщениям, отвозят убитых кроликов, отказалось давать комментарии, пишет NEWSru.com, ссылаясь на немецкое издание Der Spiegel.

Шведское Общество защиты диких кроликов немедленно вступилось за зверей. «Те, кто поддерживает отстрел кроликов, считает, что хорошо использовать трупы на благое дело. Но создается впечатление, что кто-то пытается превратить этих животных в средство дохода, а не решать главную проблему», - заявила представительница общества Анна Йохансон.

Есть более гуманные способы борьбы с кроликами, отмечает Йохансон. Например, можно опрыскивать растения в парках специальным веществом, и животные не станут их есть. Однако охотник Тувунгер уверен, что это не поможет: «Если это сделать, вы просто перенесете проблему на 100 метров».