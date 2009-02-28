В Стамбуле прощаются с жертвами авиакатастрофы в Амстердаме

28 февраля там прошли похороны членов экипажа и одного из пассажиров. Погибли 9 человек: пять граждан Турции и четверо американцев. Более 80-ти получили ранения, шестеро из них остаются в больнице в критическом состоянии. На борту лайнера находились 135 человек. Напомним, турецкий самолет разбился в минувшую среду при заходе на посадку в Амстердамском аэропорту. Бортовые самописцы направлены для расшифровки во Францию, туда уже прибыли голландские специалисты.