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В Стамбуле прощаются с жертвами авиакатастрофы в Амстердаме

28 февраля 2009 17:51
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28 февраля там прошли похороны членов экипажа и одного из пассажиров. Погибли 9 человек: пять граждан Турции и четверо американцев. Более 80-ти получили ранения, шестеро из них остаются в больнице в критическом состоянии. На борту лайнера находились 135 человек. Напомним, турецкий самолет разбился в минувшую среду при заходе на посадку в Амстердамском аэропорту. Бортовые самописцы направлены для расшифровки во Францию, туда уже прибыли голландские специалисты.
# общество

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