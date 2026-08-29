В «Стайках» прошел первый день республиканской спартакиады для СМИ – собрали самые яркие моменты

Более 500 представителей белорусских масс-медиа 29 августа собрались в «Стайках», чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, а главное – проверить на прочность командный дух. Здесь стартовала республиканская спартакиада «Здоровье». Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс-служб государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде