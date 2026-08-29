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В «Стайках» прошел первый день республиканской спартакиады для СМИ – собрали самые яркие моменты

29 августа 2026 17:51
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Более 500 представителей белорусских масс-медиа 29 августа собрались в «Стайках», чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, а главное – проверить на прочность командный дух. Здесь стартовала республиканская спартакиада «Здоровье». Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс-служб государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде

В «Стайках» прошел первый день республиканской спартакиады для СМИ – собрали самые яркие моменты-1

В числе тех, кто готов доказать, что умеет не только создавать качественный контент, но и результативен на спортивных площадках – амбициозная команда «Столичного телевидения». В нашей копилке бронзовая медаль, которую завоевал генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко в соревнованиях по дартсу среди руководителей СМИ.

30 августа ждем очередных побед и призовых мест от медиаспортсменов, а эмоции первого соревновательного дня в нашем следующем материале.

# Спортивные соревнования # СМИ Беларуси

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