В США суд поддержал иск зомби к полиции

Апелляционный суд Миннеаполиса, штат Миннесота 25 февраля отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся принять к рассмотрению иск группы общественных активистов к полиции, арестовавшей их за проведение акции в гриме зомби с «оружием массового уничтожения» при себе.

Суд отверг требования истцов признать действия полиции нарушением Первой поправки к конституции США, однако согласился с тем, что «разумный человек не нашел бы причин для ареста мирных граждан переодетых в зомби по статье "нарушение общественного порядка"». Теперь участники акции смогут продолжить судебное разбирательство с правоохранительными органами, пишет Lenta.ru.

Семеро загримированных в зомби активистов были задержаны в 2006 году во время акции против консьюмеризма в одном из торговых центров Миннеаполиса. Они передвигались по магазину, имитируя походку кинематографических «живых мертвецов», и призывали покупателей принести им свои мозги.

При себе борцы против общества потребления имели муляжи неких устройств, представлявших собой, по мнению полиции, «имитацию оружия массового уничтожения».