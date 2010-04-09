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В США скончался летчик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму в 1945 году

09 апреля 2010 08:12
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Моррис Джеппсон – летчик, который был в составе экипажа самолета, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Его супруга отметила, что Джеппсон неоднократно рассказывал ей и детям о миссии и всякий раз подчеркивал, что это не повод для гордости.Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945-м – единственный в истории человечества пример боевого использования ядерного оружия. В результате были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч.
# общество

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