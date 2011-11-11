Прямой эфир

В США сержанта Кельвина Гиббса приговорили к пожизненному заключению за предумышленное убийство трех мирных афганцев

11 ноября 2011 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Инцидент произошел в январе 2010-го в провинции Кандагар.

Дело получило широкую огласку после того, как в марте нынешнего года немецкий журнал «Der Spiegel» опубликовал серию снимков из Афганистана. На фото американские солдаты во главе с сержантом Гиббсом позируют на фоне убитых ими же мирных афганцев.

В ходе расследования выяснилось, что пятеро военнослужащих убивали местных жителей «из спортивного интереса», а фрагменты тел жертв забирали как трофеи. Ранее сообщники Гиббса были приговорены к различным срокам – от трех до 24 лет заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
11 ноября 2011 11:15

В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны

11 ноября 2011 10:40

Лукашенко: В будущем году главное внимание необходимо уделить практическому обучению войск современному способу ведения вооруженной борьбы

11 ноября 2011 07:34

Международный кинофестиваль «Лiстападзiк» завершает свою работу. 11 ноября будет назван лучший детский фильм