В США самолет пролетел мимо аэропорта из-за того, что пилоты заговорились

Пилоты аэробуса A320 компании Northwest Airlines, который 21 октября совершал рейс из Сан-Диего в Миннеаполис, пролетели аэропорт посадки.

Около 19:00 по местному времени связь с пилотами была потеряна. Связаться с экипажем лайнера удалось лишь спустя почти полтора часа, когда самолет уже пролетел аэропорт назначения и находился в 241 километре от него.

Впоследствии самолет развернулся и успешно приземлился в аэропорту Миннеаполиса. Никто из находившихся на борту лайнера людей не пострадал.

Что стало причиной такой ошибки пилотов, пока не известно. По словам самих членов экипажа, они пролетели мимо аэропорта, так как были слишком увлечены спором о ситуации в авиакомпании. В NTSB, со своей стороны, считают, что причиной рассеянности пилотов могло стать чрезмерное переутомление, вызванное длительными перелетами и нехваткой сна. При этом, однако, представитель комитета подчеркнул, что версия о том, что пилоты могли заснуть во время полета, пока не рассматривается.

Пилотов, допустивших ошибку во время полета, временно отстранили от работы. В ближайшее время с ними встретятся представители NTSB с тем, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Как ожидается, прояснить ситуацию могут данные из самописцев, установленных в кабине экипажа, а также из «черных ящиков», расшифровка которых уже ведется, сообщает NEWSru.com.