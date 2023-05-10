В США обеспокоены новым потоком мигрантов из Мексики

В США обеспокоены новым потоком мигрантов. В очереди за американской мечтой стоят десятки тысяч жителей Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 мая истекает срок действия так называемого «Раздела 42». Его ввели во времена пандемии, чтобы под прикрытием борьбы с ковидом моментально высылать мигрантов, нелегально пересекающих границу. Но теперь властям придется придумывать новые причины отказа. А пока взрослые и дети на поездах и пешком спешат к границе с США, где уже усилено присутствие полицейских.