В США ищут выигравшего в лотерею $128,6 млн.

В американском штате Кентукки объявлены результаты лотереи Powerball, джекпот которой составлял $128,6 млн. Выигрышные числа совпали на билете, купленном в небольшом городке Джорджтаун.

Имя обладателя рекордного джекпота пока не установлено. Известно лишь, что билет с выигрышной комбинацией был продан, и обладатель приза рано или поздно должен объявиться. В связи с этим участникам лотереи настоятельно рекомендуется как можно быстрее проверить свои билеты, а победителю —немедленно связаться с организаторами.

По правилам лотереи, перед обладателем счастливого билета встанет выбор: единовременно забрать половину выигранной суммы или получать выигрыш по частям в течение тридцати лет. Выбрав первый вариант, победитель «разбогатеет» сразу на $63,4 млн., однако оставшуюся часть суммы потеряет, отмечает БЕЛТА.

Руководители местной комиссии отметили, что победитель в любом случае станет обладателем самого крупного выигрыша в истории штата Кентукки. До настоящего времени самый крупный выигрыш в штате составил $89,3 млн., а произошло это в январе 1996 года. Более того, нынешний победитель оказался первым обладателем джекпота за последние два года.

Шанс выиграть джекпот составлял 1 к 195249054. Примечательно, что далеко не всегда в США победители лотереи получают свой выигрыш. Иногда они не узнают о том, что именно их билет оказался счастливым.