В США и Канаде – День сурка

Как долго продлится зима расскажет американский "народный метеоролог" - сурок Фил. Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания.

Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Если заспанный прорицатель увидит свою тень, гласит народная примета, то тепла ждать еще полтора месяца. А если погода будет пасмурной, весна уже не за горами. Этой традиции уже 122 года.

Ну, а в Беларуси подобной традиции нет. В нашей природе сурки не встречаются, поскольку обитают в более теплом климате, чаще — в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов - дальних родственников сурков. Но сейчас они в спячке. В Минском зоопарке пара сурков жила около 6 лет. Однако, в отличии от своих американских собратьев, День Сурка игнорировала, поскольку крепко

