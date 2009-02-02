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В США и Канаде – День сурка

02 февраля 2009 12:51
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Как долго продлится зима расскажет американский "народный метеоролог" - сурок Фил. Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания.

Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Если заспанный прорицатель увидит свою тень, гласит народная примета, то тепла ждать еще полтора месяца. А если погода будет пасмурной, весна уже не за горами. Этой традиции уже 122 года.

Ну, а в Беларуси подобной традиции нет. В нашей  природе сурки не встречаются, поскольку  обитают в более теплом климате, чаще — в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов - дальних родственников сурков. Но сейчас они в спячке. В Минском зоопарке пара сурков жила около 6 лет. Однако, в отличии от своих американских собратьев, День Сурка игнорировала, поскольку крепко

# общество

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