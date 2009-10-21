В США донор спермы передал смертельный порок сердца 9 из 24 детей

Один ребенок умер в 2 года от внезапной остановки сердца.

Жизнь еще двух детей, в настоящее время подростков, по мнению врачей, находится в опасности. В любой момент у детей может остановиться сердце. Оставшийся 21 ребенок чувствует себя пока хорошо, однако медики предупреждают, что болезнь может проявиться позже, сообщает NEWSru.com.

Как отмечают исследователи, это второй зарегистрированный случай генетической болезни, унаследованной от донора спермы. Первым случаем была передача по наследству редкой болезни крови.

Ни банк спермы, ни имя донора не называются. Установлено, что 42-летний донор в момент сдачи спермы в 1990-х годах не имел никаких признаков генетической болезни сердца, у банка также нет никаких данных о том, что такая болезнь была в семье донора. О нынешнем состоянии здоровья донора не сообщается. Детям, зачатым от его спермы, теперь от 7 до 16 лет.

Как считают специалисты, этот случай выдвигает на первый план важность тщательного изучения не только здоровья доноров на момент сдачи спермы, но и истории наследственных болезней в семье. Теперь банк спермы в Сан-Франциско будет делать электрокардиограммы каждому донору, чтобы отсеять мужчин с генетическими болезнями сердца. Авторы исследования рекомендуют другим банкам спермы последовать этому примеру.

По правилам всех банков спермы доноры обязаны сообщать полную историю болезней в семье, чтобы исключить возможное наследование генетических заболеваний. Однако традиционно больше внимания уделяется серьезным, но все же редко встречающимся патологиям, чем более распространенным и часто смертельно опасным болезням сердца. В то же время количество людей, умирающих от болезней сердца в молодом возрасте, растет во всех странах мира с каждым годом.

Так, например, гипертрофическая кардиомиопатия, при которой увеличиваются размеры сердца вследствие диффузной гипертрофии стенок левого желудочка, встречается у одного из 500 человек. У многих это генетическое заболевание протекает без видимых признаков, но в любое время может активизироваться и чаще всего передается по наследству.

Среди признаков заболевания приступы тахикардии и одышки, во многих случаях заболевание не диагностируется, так как человек не чувствует ухудшения состояния, но заканчивается внезапной смертью. В частности, именно такое заболевание сердца обнаруживалось у молодых спортсменов, которые внезапно умирали на тренировках – болезнь проявлялась при больших нагрузках. Заболевание поддается лечению, если его вовремя выявить.