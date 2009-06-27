В США для сохранения климата увеличивают налоги и сокращают рабочие места

Палата представителей США 219 голосами против 212 приняла законопроект о сокращении вредных выбросов в атмосферу в качестве меры противостояния глобальному потеплению.

Западные СМИ назвали этот документ историческим. Он предусматривает сокращение выбросов парниковых газов (двуокиси углерода, метана, оксида азота и др.) по сравнению с уровнем 2005 года на 17% к 2020 году и на 83% к 2050 году. Кроме того, законопроект обязывает добиться того, чтобы к 2020 году 15% всей электроэнергии США вырабатывалось из возобновляемых источников.

В законопроекте также прописана система торговли квотами на выброс вредных веществ — их смогут приобретать как предприятия на территории США, так и другие государства. За десять лет США планируют выручить от продажи квот до $600 млрд. При этом около 85% квот будут реализованы за рубеж.

Критики законопроекта (в большинстве своем представители Республиканской партии) утверждают, что этот закон приведет к резкому повышению цен на энергоносители, а значит и налогов, а также вызовет сокращение числа рабочих мест. Сторонники документа в свою очередь утверждают, что он снизит зависимость США от нефти и воспрепятствует изменению климата.

Выбросы парниковых газов в США растут в среднем на 1% в год, и в отсутствие ограничений будут продолжать расти теми же темпами. Всего на долю США приходится до 30% от общего объема вредных выбросов в атмосферу. Киотский протокол — основной документ по ограничению выбросов парниковых газов — США подписали, однако не ратифицировали.

Одобренный Палатой представителей законопроект должен быть утвержден Сенатом. Как ожидается, к середине сентября 2009 года Сенат представит свой вариант документа, а окончательное его принятие может затянуться до 2010 года, сообщает БЕЛТА.