В США арестована мать, 5 лет продержавшая сына в шкафу

Полиция американского штата Оклахома арестовала многодетную женщину, которая обвиняется в насилии и издевательствах над собственным ребенком.

К моменту встречи с полицейскими 14-летний мальчик находился в ужасном состоянии. По предварительной информации, его почти пять лет продержали взаперти в стенном шкафу. Разоблачить многодетную мать-изувера удалось лишь чудом и после того, как ее сын смог совершить побег из своего узилища. Исхудавший подросток со шрамами на шее и руках производил жуткое впечатление. По словам ребенка, он неделю ничего не ел.

На следующий день после обращения потерпевшего в полицию его мать была арестована. 37-летней Ларонде Мари Макколл предъявили обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми. Вместе с ней был арестован и 38-летний Стив Верн Гамильтон, которого женщина представила как своего «лучшего друга». В настоящий момент Гамильтон и Макколл остаются за решеткой, хотя им оставлена возможность выйти на свободу под залог в 400 тысяч долларов.

Согласно начатому расследованию, четырнадцатилетний подросток обратился за помощью на одну из военных баз Национальной гвардии США в Оклахома-Сити. Солдаты же сразу отвезли ребенка в полицейское управление Спринг-Лейк. В беседе со служителями закона мальчик не смог назвать адреса, где он проживает. Однако он пожаловался на изощренные истязания со стороны матери. В частности, подростка обливали алкоголем и поджигали, избивали электрическим шнуром и душили.

Пострадавший рассказал, что жил раньше с опекуном из числа своих родственников в Нью-Джерси. Однако 4,5 года назад его мать освободилась из заключения, и тогда он стал жить с ней в Оклахоме. По словам ребенка, все эти годы он подвергался измывательствам, почти все время просидел в шкафу и даже ни разу не ходил в школу. Для того, чтобы заложник не сбежал, изуверка баррикадировала створки шкафа стремянкой или кроватью. Однако в пятницу мальчику все же удалось приоткрыть дверцу и вырваться наружу.

Впрочем, полицейским пока не удалось найти досье Макколл, которое бы подтвердило рассказ мальчика относительно ее судимости. По крайней мере, в архивах Нью-Джерси, Нью-Йорка и Оклахомы ее уголовного дела не обнаружилось, сообщает Newsru.com.