В США 12-летняя школьница требует от полиции $1 млн. компенсации за грубость при аресте

Двенадцатилетняя школьница из Нью-Йорка Алекса Гонсалез подала в суд на полицию города, требуя миллион долларов компенсации за то, что стражи порядка арестовали ее за нанесение надписей на парту и на два часа заковали в наручники, сообщает агентство France Presse со ссылкой на адвокатов школьницы.

В феврале этого года Гонсалез, по словам ее матери, написала смываемыми зелеными чернилами на парте слова «Я люблю своих друзей Эбби и Фэйс», после чего учителя отвели ее в кабинет директора, который вызвал полицию. Стражи порядка арестовали девочку, доставили в участок и на два часа приковали наручниками к столбу.

По мнению адвокатов Гонсалез, представители полиции были слишком грубы с девочкой. Они требуют от полиции миллиона долларов компенсации.

Представители городских властей ранее заявили, что арест был ошибкой, сообщает NEWSru.com.