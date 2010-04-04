В США 12-летняя школьница требует от полиции $1 млн. компенсации за грубость при аресте

В феврале этого года Гонсалез, по словам ее матери, написала смываемыми зелеными чернилами на парте слова «Я люблю своих друзей Эбби и Фэйс», после чего учителя отвели ее в кабинет директора, который вызвал полицию. Стражи порядка арестовали девочку, доставили в участок и на два часа приковали наручниками к столбу.
По мнению адвокатов Гонсалез, представители полиции были слишком грубы с девочкой. Они требуют от полиции миллиона долларов компенсации.
Представители городских властей ранее заявили, что арест был ошибкой, сообщает NEWSru.com.