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В среду отопление заработает у всех категорий потребителей

17 октября 2011 19:11
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Батареи потеплели уже во всех жилых домах столицы.

Кроме того, с сегодняшнего дня к отоплению начали подключать общественные и административные, здания учреждений культуры и спорта. Со среды тепло придет ко всем категориям потребителей, в том числе на промышленные предприятия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Специалисты отмечают, что в этом году отопительный сезон начался без трудностей. Однако, в ЖЭСы еще поступают обращения граждан по регулированию систем отопления. Специалисты оперативно устраняют неполадки.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
В первую очередь мы подключили детские, дошкольные учреждения, медицинские. Включение было закончено за два дня, никаких сложностей не произошло. В жилом фонде отопление начало включаться с 13 октября, в течение пяти дней мы должны закрыть этот процесс. Сегодня у нас подключено более 80%.

# общество

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