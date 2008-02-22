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В Союзном государстве придается большое значение сотрудничеству в области космоса

22 февраля 2008 09:21
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Об этом заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Юрий Дубинский в Минске.

Сегодня российскими и белорусскими специалистами ведется активная разработка нового спутника. Также планируется создание наноматериалов для космической техники. В частности, для спутников разрабатывается новая элементная база.

Помимо этого, для белорусских школ планируется изготовить спутниковые приемные станции. Их подключат к персональным компьютерам, что позволит получать информацию с некоторых спутников в режиме реального времени. Например, на уроках школьники смогут измерить температуру воды в Тихом океане. 

# общество

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