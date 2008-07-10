В Совмин направлен проект документа о предоставлении поддержки пострадавшим от взрыва в Минске в ночь с 3 на 4 июля июля

Напомним, в результате взрыва в ночь с 3-го на 4-е июля в районе проспекта Машерова за медицинской помощью в клиники обратились более 50-ти человек. Сейчас в больницах находятся 37 пострадавших. В тяжелом состоянии остается один.

Милиция в очередной раз обращается к гражданам за помощью в связи с поиском виновников взрыва в Минске 4 июля. Оперативную группу особенно интересует фото- или видеоинформация, которая могла быть сделана с 10-ти до 11-ти вечера в районе места происшествия, а также на зеленой зоне между гостиницей "Планета" и зданием минтруда и соцзащиты по проспекту Победителей. Граждане могут обратиться в ГУВД Мингорисполкома по телефонам, которые вы видите на экране. Информацию можно присылать на электронный адрес. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.



Помощь предусмотрена для всех пострадавших, в том числе граждан России и Украины.