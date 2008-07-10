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В Совмин направлен проект документа о предоставлении поддержки пострадавшим от взрыва в Минске в ночь с 3 на 4 июля июля

10 июля 2008 08:32
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Помощь предусмотрена для всех пострадавших, в том числе граждан России и Украины.
Напомним, в результате взрыва в ночь с 3-го на 4-е июля в районе проспекта Машерова за медицинской помощью в клиники обратились более 50-ти человек. Сейчас в больницах находятся 37 пострадавших. В тяжелом состоянии остается один.
 
Милиция  в очередной раз обращается к гражданам за помощью в связи с  поиском виновников взрыва в Минске 4 июля. Оперативную  группу  особенно  интересует   фото- или видеоинформация, которая могла  быть сделана с 10-ти до 11-ти вечера  в  районе  места происшествия,  а также на зеленой зоне между гостиницей "Планета" и зданием  минтруда  и соцзащиты  по проспекту Победителей. Граждане могут  обратиться  в  ГУВД Мингорисполкома по телефонам, которые вы видите на экране. Информацию можно присылать на электронный адрес. Конфиденциальность    и    вознаграждение    гарантируются.
# общество

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