В Советском районе Минска прошел митинг-реквием, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов

Ветераны, военные и студенты почтили память погибших соотечественников минутой молчания.

Те, кто сам прошёл войну, — поделились воспоминаниями. А завершило встречу возложение цветов к памятнику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

В первую очередь мы вспоминаем погибших друзей. Второе — радуемся встречам с боевыми товарищами. И, конечно, встречаемся с молодёжью

Артём Шалойко, студент Белорусского национального технического университета:

Важно очень это помнить, потому что каждый студент, каждый мальчик, мужчина, обязан защищать свою Родину.