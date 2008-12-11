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В Совете Безопасности ООН внесен пятый проект резолюции против пиратов

11 декабря 2008 08:46
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Его автором выступила делегация США. Документ предусматривает борьбу с преступниками не только в сомалийских водах, но и операции на суше и в воздушном пространстве страны.Ранее члены Совета приняли четыре резолюции, вводящие санкции в отношении пиратов. Кроме того, кораблям ВМС целого ряда государств разрешили противостоять морским разбойникам в сомалийских водах. Сейчас в руках преступников 17 иностранных судов и около 200 моряков.
# общество

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