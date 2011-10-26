В состав Центральной избирательной комиссии по выборам в Парламент Беларуси вошли четыре кандидатуры

26 октября на совместном заседании Мингорисполкома и Президиума городского совета обсуждали вопросы, касающиеся предстоящих парламентских выборов.

В состав формирующейся Центральной избирательной комиссии вошли четыре кандидатуры. Их одобрили единогласно. Все они являются лидерами в своих коллективах и активно занимаются общественной деятельностью.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси пройдут не позднее сентября 2012 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Атаманов, председатель постоянной комиссии мандатной по гласности, самоуправлению, правопорядку и международным связям Минского городского Совета депутатов:

Это люди, которых мы знаем. Подбирались они по своим деловым качествам, по образованию, по авторитетности в своих трудовых коллективах. А сегодня определенный завершающий этап для Минска, поскольку представители от города Минска должны работать в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Я не думаю, что это будет предвыборной гонкой, потому что уже определенный опыт у Центральной избирательной комиссии есть. Мы уже не первый год проводим выборы: и президентские, и выборы в Парламент. Поэтому гонкой это никогда не было и не будет. Это будет целенаправленная поступательная работа в соответствии с законодательством.