В Смолевичах прошел парад Дедов Морозов

Она будет введена 1 января и позволит в несколько раз сократить сроки прохождения границы, упростит и саму процедуру.
По иронии судьбы 16 лет назад два поселка с похожими названиями: украинская "Добрянка" и белорусская "Поддобрянка" оказались в разных государствах. Однако, это не нарушило родственных и дружеских связей сельчан.
Среди награждённых - служители Фемиды, представители строительной отрасли, машиностроения, здравоохранения, науки и культуры.
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