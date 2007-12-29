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В Смолевичах прошел парад Дедов Морозов

29 декабря 2007 14:54
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В необычном кастинге участвовало около полусотни сказочных персонажей. Зрители выбирали самого щедрого и самого доброго новогоднего волшебника.
# общество

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