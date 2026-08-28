Сегодня, 28 августа, в Смолевичах назовут имя лучшего водителя школьного автобуса Минской области. За главный кубок поборются сильнейшие представители всех районов центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Честь Крупского района на областных стартах будет отстаивать Владимир Лешков, который ранее одержал победу на местном этапе. За рулем школьного автобуса мужчина больше 15 лет. Пока юные пассажиры еще спят, водитель проходит обязательный медицинский контроль, а также проверяет техническое состояние автобуса.

Владимир Лешков, водитель школьного автобуса Крупского районного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций: Самое интересное – это перевозить детей. Я пришел в 2014 году, получил новый автобус ПАЗ, на нем отработал 10 лет. Я первый раз еду на соревнования. Это приятно и ответственно.

Сергей Гур, управляющий Крупским районным центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

Парк школьных автобусов у нас насчитывает 13 штук. Из них 11 автобусов непосредственно занимаются школьными маршрутами. Один автобус – специальный, для обеспечения подвоза детей с ослабленными возможностями. И один автобус – резервный. Технический осмотр автобусов проходит два раза в год – обязательно. У нас на сегодняшний день все технические осмотры автобусов пройдены.

Экзамен для участников состоит из двух этапов. В теории водители продемонстрируют знание правил дорожного движения и регламентов перевозки детей. На практике конкурсантам предстоит пройти дистанцию на время.