В Смоленске развернулась масштабная выставка-ярмарка белорусских товаров: более 50 отечественных производителей представляют свою продукцию

Новости России, Смоленск. Это текстильная, пищевая, химическая промышленность, швейное производство, товары народного потребления и многое другое.

Эта выставка-ярмарка проходит уже в 15-й юбилейный раз. В Смоленске она не только одна из самых масштабных, но и долгожданных.

Людмила Ивановна из всех товаров всегда отдает предпочтение белорусским. Вот и сегодня, после того, как купила продукты, решила обновить к Новому году заодно и свой гардероб. Цены на ярмарке ниже, чем в магазинах, да и в качестве товара с пометкой «Сделано в Беларуси» сомневаться не приходится.

Людмила Шевчек:

Не только я, все мои друзья ностальгируют. Они привыкли к качеству. Звонят, узнают, когда будет ярмарка, чтобы придти и купить качественный товар.

В этом году на ярмарке представлены товары более чем полусотни белорусских предприятий со всех областей. Недаром ее называют универсальной. Здесь текстильная, пищевая, химическая промышленность, швейное производство, товары народного потребления и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Смоленска:

Когда говорят белорусское, то всегда ассоциируется с качеством. Все натуральное, поэтому и покупаем.

Вообще, белорусское хвалят, натуральные продукты, поэтому и пришли на ярмарку за белорусским.

После создания таможенного союза торговать между нашими странами стало намного проще. Товарооборот растет, активно создаются совместные белорусско-российские предприятия. В Смоленске не только продают, но и производят товары по белорусским стандартам. Так, сегодня здесь уже выпускают белорусские тракторы и холодильники.

Ольга Окунева, заместитель губернатора Смоленской области Российской Федерации:

На улицах Смоленска видишь много предприятий, где на вывеске присутствует слово «белорусское». Совместные белорусско-российские предприятия. Это вклад в экономику двух стран.

Николай Куцко, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске:

Таможенный союз просто помог, снял некоторые технические барьеры. Перемещение товаров теперь что из Орши в Витебск, что из Орши в Смоленск одинаково. Единственный документ – это товарно-транспортная накладная.

Это способствует нашим взаимоотношениям.

В пользу выбора белорусского товара говорят соотношение цены и качества. Если раньше со Смоленской областью Беларусь торговала на 600 миллионов долларов в год, то теперь речь о более чем миллиарде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущий год начнется с мощного интеграционного старта – с 1 января придут в движение механизмы Единого экономического пространства. Это придаст новый импульс экономическим контактам регионов Беларуси и России. Не за горами и создание Евразийского союза, а значит экспорт белорусских товаров в российские регионы будет только расти, а вместе с ним и прибыль.