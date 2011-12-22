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В Смоленске открылась XV Международная выставка-ярмарка белорусских товаров

22 декабря 2011 10:34
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Новости России, Смоленск. Более полусотни отечественных производителей привезли сюда свою продукцию.

Эту ярмарку называют универсальной. Здесь представлены текстильная, пищевая, химическая промышленность, швейное производство, товары народного потребления и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре дня, по прогнозам организаторов, выставка соберет свыше 100 тысяч россиян. Первые посетители уже поделились впечатлениями.

Житель Смоленска:
Хлеб покупаем, мясные изделия, сыры, мед, детские товары очень хорошие. Же6лательно, чтобы почаще заезжали. Из ассортимента все нравится. И персонал очень хороший, отзывчивый.

# общество

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