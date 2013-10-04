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В Смиловичи на 2 недели прибыли христианские святыни со святой горы Афон

04 октября 2013 15:06
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Новости Беларуси. Христианские святыни со святой горы Афон прибыли в Смиловичи. Реликвии хранятся в храме Георгия Победоносца. Для молитвы и поклонения верующим доступны частицы Креста Господня и мощи нескольких святых, а также две копии чудотворных икон - Божией Матери «Всецарица» и великомученика Георгия Победоносца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно древнему обычаю, на святую гору Афон допускаются только мужчины. Поэтому такие паломничества реликвий - уникальная возможность общей молитвы всех верующих.

В Смиловичском храме реликвии пробудут две недели. Ежедневно до десяти вечера христиане могут помолиться и приложиться к святыне. После реликвии доставят в Россию.

# общество # Фотофакт

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