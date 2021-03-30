В Слуцком районе до конца 2021-го построят ещё две станции обезжелезивания

Новости беларуси. Слуцкий район практически полностью обеспечат питьевой водой до конца 2021 года благодаря строительству еще двух станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водоочистные сооружения появятся в деревнях Селище и Замостье. После ввода станций в районе показатель обеспеченности чистой водой вырастет до 99 %. Новейшее оборудование позволяет снизить количество железа до допустимой нормы.

Михаил Братан, главный энергетик Слуцкого водоканала:

Где наихудшее качество воды из скважин, там и первоначально ставятся станции. Ну и количество населения, конечно, – в самых крупных населенных пунктах у нас станции есть. Уже отпадает необходимость в колодцах, там где-то привозной воды, покупной. То есть качеством воды жители очень довольны, вода действительно вкусная и хорошая.