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В Слуцком районе до конца 2021-го построят ещё две станции обезжелезивания

30 марта 2021 14:20
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Новости беларуси. Слуцкий район практически полностью обеспечат питьевой водой до конца 2021 года благодаря строительству еще двух станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе до конца 2021-го построят ещё две станции обезжелезивания-1

Водоочистные сооружения появятся в деревнях Селище и Замостье. После ввода станций в районе показатель обеспеченности чистой водой вырастет до 99 %. Новейшее оборудование позволяет снизить количество железа до допустимой нормы.

В Слуцком районе до конца 2021-го построят ещё две станции обезжелезивания-4

Михаил Братан, главный энергетик Слуцкого водоканала:
Где наихудшее качество воды из скважин, там и первоначально ставятся станции. Ну и количество населения, конечно, – в самых крупных населенных пунктах у нас станции есть. Уже отпадает необходимость в колодцах, там где-то привозной воды, покупной. То есть качеством воды жители очень довольны, вода действительно вкусная и хорошая.

В Слуцком районе до конца 2021-го построят ещё две станции обезжелезивания-7

За пять лет по программе «Чистая вода» в Слуцком районе построили восемь станций обезжелезивания. Еще один населенный пункт подключили к городской системе. Таким образом, качественную воду получили более 8 000 человек.

# Водоснабжение # общество # Михаил Братан # Фотофакт

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