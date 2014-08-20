В Слуцке родители учеников 5 лет добиваются от чиновников, чтобы к школе проложили тротуар. За помощью обратились на горячую линию СТВ

Новости Беларуси. О безопасности детей волнуются не только сотрудники ГАИ, но и, понятное дело, родители школьников. Именно поэтому на горячую линию телеканала СТВ обратились мамы учеников Слуцкой школы №13. Тротуаров вокруг нее нет уже несколько лет. Выходит, что дети вынуждены ходить по проезжей части. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ разобралась, чего ждут местные чиновники. Не беды ли?

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Маршрут, ведущий к Слуцкой школе №13, удачным назовешь едва ли. Дорогу дети вынуждены разделять с автомобилями. Здесь нет тротуара, как и гарантий того, что этот путь не завершится трагически.

Ирина Величко:

Практически целый день такой поток. Дети иду в школу, из школы, а колонны машин едут. Обещают пятый год, что сделают тротуар.

И те же 5 лет сын Натальи Максим ходит буквально по проезжей части. Трасса ничем не отделена от пешеходной зоны, а последнюю таковой можно назвать лишь с натяжкой. На деле — узкая песочная насыпь вдоль заборов. Куда хуже зимой и осенью: границы стираются вовсе. Впрочем, водители чувствуют себя хозяевами вне сезона.

Максим Величко:

Страшно, потому что здесь вообще машины носятся. Дорогу здесь иногда не реально перейти - надо стоять по 10 минут.

Страшно не только детям, но и взрослым. Ко всему прочему, эту дорогу облюбовали большегрузы: теперь окольным путем можно въехать в город. Особенно интенсивен трафик в

то время, когда малыши идут в школу.

Любовь Барин:

Отправляешь и звонишь, дошел ребенок в школу или нет.

Анатолий Красутский:

Вот случиться что-нибудь, тогда будут думать, что сделать.

Невольно на память приходит трагедия, которая случилась 2 года назад в Минске. Водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика прямо на школьной территории. Уже после появились шлагбаумы и запрет на парковку в таких местах. Но ведь о мерах задумались лишь тогда, когда грянул гром.

В Слуцке грома не ждут. Родители и руководство школы общими силами борются за безопасность детей. Территория хотя и не относится к учебному заведению, но этой дорогой каждый учебный день добираются полторы сотни ребят.

Валентина Ралько, директор ГУО «Средняя школа №13 Слуцка»:

Метров 200 надо проложить дорожку. Я обратилась в райисполком. На 2013 год не смогли запланировать благоустройство этой дороги, но на 2014 год запланировали.

Проблема на втором переулке Богдановича набила оскомину не только местным жителям , но и местному исполкому.

Лариса Добровольская, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе:

Есть понимание того, что это безопасность наших детей. И не только детей. Работы будут начаты и завершены третьим кварталом текущего года.

Тротуар обещают сделать осенью. Но, похоже, 1 сентября дорога к знаниям будет снова пролегать через зону риска...