В следующем году в столичном кинотеатре Победа запланирован капитальный ремонт

После которого кинотеатр оснастят цифровым оборудованием. Аналогов проекта в Беларуси нет. Качественное видео и концерты в он-лайн режиме сможет посмотреть каждый минчанин.

Последний ремонт в здании был косметическим и проводился 6 лет назад. С тех пор кинотеатр хоть и с системой долби, зато без вентиляции и кондиционера. Ржавой "Победы", да еще и в центре Минска, говорят специалисты, быть не должно.

Что сейчас происходит в глубоких подвалах кинотеатра – работники не знают до сих пор. От покрытого тайной сталинского ампера уходить никто не хочет и, разумеется, не может. Архитектурный памятник будут ремонтировать бережно, сохраняя дух времени.

Аппаратная кинотеатра скоро будет памятником кинематографа. Здесь киномеханик Ирина Алексеевна заряжает пленку с 1989-го года. Новость о том, что скоро вместо катушек будут кнопки встретила с беспокойством. Цифровое оборудование, как и формат изображения 3D понятия ей не совсем знакомые. Объемные катушки, громоздкое оборудование и множество персонала в аппаратной смогут заменит несколько кнопок. Сигнал сможет попасть прямо сюда в кинозал из любой точки мира. Единственное что нужно будет сделать – купить авторское право на прокат фильма.

На цифровое изображение активно переходят кинотеатры Канады и Америки, уже начинают в Европе. За качественное, а главное лицензионное видео теперь перейдет и Беларусь. Уникальным кинотеатр Победа станет уже в 2009-м году. Цифровым оборудованием его оснастить постараются сразу после ремонта.

