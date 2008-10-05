В Славгородском районе отмечали 300-летний юбилей одного из главных сражений русско-шведской войны

Юбилей великой битвы под Лесной открывался не маршами и оружейными залпами, а мероприятием насквозь не военным.

Закладкой «Сада мира и согласия». Белорусы, россияне и шведы – они вместе высаживали молодые деревца. Историк Эймер Лют - один из десятков шведских гостей - 300-летие сражения пропустить не мог.

Эта битва для военной практики тех лет уникальна. Исход сражений в то время обычно решался за час-полтора. Под Лесной воины бились почти сутки. В итоге отступили шведы.

Вместе с человеческими потерями шведская армия лишилась и обоза с провиантом и оружием. Потому и не смогла одолеть русские войска под Полтавой, считают историки.

От волнения актёр, играющий Петра Первого, забывает текст. Между тем 300 лет назад также волновался и сам Император. Он знал, что от сражения под Лесной зависит исход всей войны. Об этом говорят его письма. В экспозиции музея битвы они занимают особо почётное место.

Кстати, вместе с музеем открылась в Лесной и церковь. По велению Петра ее возвели после победы над шведами. Последние 30 лет церковь пустовала и лишь к юбилею была отреставрирована. И над Лесной вновь пронёсся колокольный звон.

