В Славгороде торжественно перезахоронили останки армянского офицера и еще двоих красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной

Их обнаружили случайно при проведении земляных работ.

В 41-м под Славгородом шли ожесточенные бои. Наши войска не раз отбивали город от противника. Только за месяц обороны здесь погибли тысячи советских солдат. Летом 41-го эти окрестности для вермахта стали настоящей неприступной крепостью.

Александр Халугин рассказывает, что вся окраина после войны была усыпана военной техникой и оружием. При проведении земляных работ люди и теперь находят разные предметы времен Второй мировой. А недавно коммунальная бригада случайно наткнулась на останки красноармейцев.

Александр Халугин, мастер Славгородского жилкомхоза:

Была большая кобура. Здесь и револьвер был, еще на предохранителе стоял.

О находке сразу же сообщили поисковикам. Специалисты установили, что найдены останки троих солдат. Личность одного удалось установить по хорошо сохранившемуся солдатскому медальону и его личным вещам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Халеев, заместитель командира Славгородского поискового отряда «Наследие»:

При нем были найдены военные вещи: револьвер, патроны. Остатки обмундирования подтвердили, что это был лейтенант. С ним сумка была, в ней сохранились шесть листочков. Их эксперты обработали, распознали даже квитанцию о переводе денег в Майкоп.

Погибший лейтенант Хачик Чехикьян родился в 1918 году в Армении. События Великой Отечественной забросили воина на белорусскую землю. На церемонию перезахоронения приехал двоюродный внук офицера. Он рассказал, что деда-героя в их семье никогда не забывали.

Сергей Чехикьян, двоюродный внук:

Информации немного было. Всегда думали, что он был простым солдатом, а оказывается, он был офицером. Он был без вести пропавшим.

Дед его очень хотел найти. Он бы был очень рад этому, тем более он был военным офицером.

Гачик Арайпетян, временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь:

Эта церемония говорит о том, что в Беларуси соблюдаются те добрые традиции, на которых выросло наше поколение.

Выступающий назвали цифры какие здесь были потери. Это ужасающе. Сколько здесь погибших, сколько их еще найдут, но это наш долг. Мы должны его выполнять, до последнего солдата.

Красноармейцев со всеми почестями перезахоронили в братскую могилу. В этом мемориале уже покоятся около 900 солдат, 159 из них до сих пор так и остаются неизвестными.