В СК появился архив сообщений экстремистского Telegram-канала, в том числе и из анонимного бота

Новости Беларуси. В распоряжении Следственного Комитета появился архив сообщений экстремистского канала, в который преступники выкладывали личную информацию добропорядочных белорусов, добытую противоправным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правоохранительные органы от людей поступило огромной число просьб принять жесткие меры в отношении пользователей этого Telegram-канала.

Оперативники смогли быстро решить проблему. В результате абсолютно все сообщения, в том числе и присланные в анонимные боты, в руках правоохранителей. У тех экстремистов, которые уже идентифицированы, еще есть время для добровольной явки с повинной, что позволит смягчить наказание.