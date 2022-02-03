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В СК появился архив сообщений экстремистского Telegram-канала, в том числе и из анонимного бота

03 февраля 2022 07:35
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Новости Беларуси. В распоряжении Следственного Комитета появился архив сообщений экстремистского канала, в который преступники выкладывали личную информацию добропорядочных белорусов, добытую противоправным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В правоохранительные органы от людей поступило огромной число просьб принять жесткие меры в отношении пользователей этого Telegram-канала.  

Оперативники смогли быстро решить проблему. В результате абсолютно все сообщения, в том числе и присланные в анонимные боты, в руках правоохранителей. У тех экстремистов, которые уже идентифицированы, еще есть время для добровольной явки с повинной, что позволит смягчить наказание.  

# Следственный комитет Беларуси # общество

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