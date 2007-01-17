В систему подготовки кадров страны внедряют революционные технологии

Этой теме был посвящен семинар в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Современных инновации в системе идеологической работы администраций районов Минска призваны выявить потенциал руководителя, достаточно быстро сформировать его знания по конкретным направлениям и создать образовательный запас. Система базируется на новых телекоммуникациях, то есть, образовательные программы передаются через интернет в любую точку страны неограниченному количеству пользователей и, практически, бесплатно. Таким образом, получать квалификацию одновременно смогут несколько тысяч руководителей различного звена.