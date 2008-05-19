В системе Минздрава Беларуси впервые будет создан комитет по этике

Новая структура будет заниматься вопросами обеспечения прав, безопасности и охраны здоровья граждан, которые участвуют в клинических испытаниях лекарств. Комитет будет также проводить экспертную оценку самих программ клинических испытаний медпрепаратов и квалификации исследователей. Давать оценку информации, которая будет предоставляться гражданам, участвующим в клинических испытаниях. Проводить оценку выбора испытуемых, а также выплат им вознаграждения.